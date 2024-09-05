Сирський: операція України в Курську зменшила загрозу російського наступу і відтягнула сили РФ з інших напрямків

Перед операцією України в Курській області РФ Росія планувала атакувати з цього регіону Україну.
Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Відтак наступ українських підрозділів на Курськ мав, зокрема, не дати Москві атакувати українську територію з цього напрямку.
Серед інших цілей операції Сирський назвав відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.
Аби стримати український наступ, Росії довелося стягнути до Курська десятки тисяч солдатів, серед яких є її кращі повітряно-десантні підрозділи, зауважив Сирський.
Як наслідок операції в Курську зменшився тиск Росії на Покровському напрямку.
Сирський сказав, що за останній шість днів росіяни тут не просунулися "ні на метр" і наголосив - ворога позбавили можливості маневрувати і перекидати підкріплення з інших напрямків.
Головком відзначив, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність ворожих штурмів знизилася.
- За словами Володимира Зеленського, Москва стягнула у Курську область близько 60 тисяч військових.
- Президент також наголосив, що Україна буде утримувати зайняті землі Курської області Росії, оскільки це є частиною плану перемоги у війні.