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Сирський: операція України в Курську зменшила загрозу російського наступу і відтягнула сили РФ з інших напрямків

Наприклад, зменшився тиск Росії на Покровському напрямку, а також інтенсивність артобстрілів на інших ділянках фронту.

Сирський: операція України в Курську зменшила загрозу російського наступу і відтягнула сили РФ з інших напрямків
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Перед операцією України в Курській області РФ Росія планувала атакувати з цього регіону Україну.

Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Відтак наступ українських підрозділів на Курськ мав, зокрема, не дати Москві атакувати українську територію з цього напрямку.

Серед інших цілей операції Сирський назвав відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.

Аби стримати український наступ, Росії довелося стягнути до Курська десятки тисяч солдатів, серед яких є її кращі повітряно-десантні підрозділи, зауважив Сирський.

Як наслідок операції в Курську зменшився тиск Росії на Покровському напрямку.

Сирський сказав, що за останній шість днів росіяни тут не просунулися "ні на метр" і наголосив - ворога позбавили можливості маневрувати і перекидати підкріплення з інших напрямків.

Головком відзначив, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність ворожих штурмів  знизилася.

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