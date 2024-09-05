Поліцейські вилучили гранати у жителя Херсонщини

Також у чоловіка виявили речовину, схожу на канабіс.

Гранати РГН та запали до них

Співробітники поліції вилучили гранати у жителя Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці отримали інформацію, що 58-річний чоловік намагається перевезти боєприпаси. Його затримали, коли він на велосипеді перетинав один із блокпостів.

В сумці у чоловіка виявили дві гранати РГН та два запали до них. Крім того, у нього виявили речовину, схожу на канабіс.

Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів, перевіряють чоловіка на можливу причетність до їх збуту.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 309 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту” та ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.