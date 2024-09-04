Росіяни скинули вибухівку на жителів Херсонщини

Внаслідок терору російської армії на Херсонщині троє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 4 вересня близько 9:30 збройні сили рф скинули вибухівку з БпЛА на чоловіка, який рухався на мопеді у Антонівці. Із пораненнями та забоями його доставлено до лікарні", — повідомляють у відомстві.

За аналогічних обставин постраждали ще двоє жителів регіону. Один із них госпіталізований — 72-річний мешканець Широкої Балки, який у момент атаки безпілотника перебував поблизу місцевого магазину. Інший — 65-річний житель Олександрівки, якому медичну допомогу було надано на місці.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки воєнного злочину держави-агресора.