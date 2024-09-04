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Ситуація у Торецьку: в місті залишаються майже 1,7 тисячі цивільних майже без гуманітарної допомоги

Також у місто намагаються прорватися російські ДРГ.

Ситуація у Торецьку: в місті залишаються майже 1,7 тисячі цивільних майже без гуманітарної допомоги
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

У місті Торецьк на Донеччині ситуація вкрай складна. За інформацією Донецької ОВА, залишилося 1,7 тисяч цивільних, але завозити до них гуманітарну допомогу вже дуже складно.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1700 людей залишилося у місті. Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами", — каже Філашкін.

Також, ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в місто, але Сили оборони їх знищують і вибивають за межі Торецька.

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