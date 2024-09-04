Місто від ранку під ворожими обстрілами.

Російська армія від ранку обстрілює Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі, відомо про руйнування.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зокрема, внаслідок влучання ворожого FPV-дрона о 04:43, пошкоджено житловий будинок, інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Харківська ОВА

Також, близько 09:30 ворог здійснив обстріл житлової забудови, внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, без постраждалих.

О 10:00 на території одного із приватних домоволодінь виявлено ворожий FPV-дрон, інформація про потерпілих та руйнування не надходила.

Фото: Харківська ОВА

"У період з 11:20 по 11:30 ворог обстріляв житлову забудову на території міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий будинок, газопровід, на місці влучання сталася пожежа. Дані про постраждалих не надходили", — ідеться у повідомленні ОВА.

Тип боєприпасів, яким РФ атакувала місто, встановлюється.