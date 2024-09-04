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Російська армія масовано обстріляла Куп'янськ на Харківщині

Місто від ранку під ворожими обстрілами.

Російська армія масовано обстріляла Куп'янськ на Харківщині
обстріли Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Російська армія від ранку обстрілює Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі, відомо про руйнування.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зокрема, внаслідок влучання ворожого FPV-дрона о 04:43, пошкоджено житловий будинок, інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Харківська ОВА

Також, близько 09:30 ворог здійснив обстріл житлової забудови, внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, без постраждалих.

О 10:00 на території одного із приватних домоволодінь виявлено ворожий FPV-дрон, інформація про потерпілих та руйнування не надходила.  

Фото: Харківська ОВА

"У період з 11:20 по 11:30 ворог обстріляв житлову забудову на території міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий будинок, газопровід, на місці влучання сталася пожежа. Дані про постраждалих не надходили", — ідеться у повідомленні ОВА.

Тип боєприпасів, яким РФ атакувала місто, встановлюється.

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