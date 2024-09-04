Держдеп: США продовжують вживати заходів, щоб притягнути КНДР за підтримку війни Росії проти України

Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її дії в Україні.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.
“Отже, ми вже бачили вплив на Україну підтримки Північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яку знаходять на полі бою, і ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни”, ‒ заявив він.
- Цього тижня Південна Корея та Сполучені Штати мають провести у Вашингтоні переговори на рівні заступників міністрів щодо стримування ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.
- Від 2022 року КНДР могла відправити до Росії понад 13 000 контейнерів із артснарядами. У контейнерах могло бути понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.