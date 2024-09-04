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Держдеп: США продовжують вживати заходів, щоб притягнути КНДР за підтримку війни Росії проти України

Йдеться про зброю від Пхеньяна, яку знаходять на полі бою.

Держдеп: США продовжують вживати заходів, щоб притягнути КНДР за підтримку війни Росії проти України
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її дії в Україні.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

“Отже, ми вже бачили вплив на Україну підтримки Північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яку знаходять на полі бою, і ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни”, ‒ заявив він.

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