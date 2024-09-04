Держдеп: США продовжують вживати заходів, щоб притягнути КНДР за підтримку війни Росії проти України

Йдеться про зброю від Пхеньяна, яку знаходять на полі бою.

Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її дії в Україні.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

“Отже, ми вже бачили вплив на Україну підтримки Північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яку знаходять на полі бою, і ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни”, ‒ заявив він.