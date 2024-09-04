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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53

Під завалами, може перебувати ще до п'яти осіб. Роботи тривають

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Полтава, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС

Внаслідок удару Росії по навчальному закладу в Полтаві загинули 53 людини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждало – 298, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. 

За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до п'яти осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової. 

Унаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офіс. 

Полтава, наслідки удару
Фото: ДСНС
Полтава, наслідки удару

Удар росіян по Полтаві

  • Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
  • Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.
  • У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
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