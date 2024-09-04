Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53

Внаслідок удару Росії по навчальному закладу в Полтаві загинули 53 людини.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждало – 298, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів.
За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до п'яти осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової.
Унаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офіс.
Удар росіян по Полтаві
- Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
- Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.
- У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.