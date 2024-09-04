Сили ППО збили 22 російські "шахеди" і 7 крилатих ракет. Всього було виявлено 42 повітряні цілі

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено, один - полетів у Білорусь.

У ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;

3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.

Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни атакували крилатими ракетами Львів та Кривий Ріг.