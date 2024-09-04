Росія вже втратила в Україні 620 350 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 620 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 620350 (+1390)

танків ‒ 8618 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27)

артилерійських систем – 17694 (+30)

РСЗВ – 1177 (+0)

засоби ППО ‒ 940 (+0)

літаків – 368 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43)

крилаті ракети ‒ 2580 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35)

спеціальна техніка ‒ 3014 (+12).

Дані уточнюються.