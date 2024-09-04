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​Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 620 350 військових.

​Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 620 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 620350 (+1390)
  • танків ‒ 8618 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27) 
  • артилерійських систем – 17694 (+30) 
  • РСЗВ – 1177 (+0)
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) 
  • літаків – 368 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43) 
  • крилаті ракети ‒ 2580 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) 
  • спеціальна техніка ‒ 3014 (+12).

Дані уточнюються.

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