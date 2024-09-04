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Подружжя в Німеччині вбило двох українок, щоб вкрасти немовля

За неофіційними даними, одна з підозрюваних - росіянка.

Подружжя в Німеччині вбило двох українок, щоб вкрасти немовля
Німецька поліція
Фото: EPA/UPG

Німецька прокуратура офіційно висунула звинувачення подружній парі у скоєнні особливо жорстокого вбивства двох громадянок України - 27-річної жінки, яка не так давно народила дитину, та її 51-річної матері.

Як пише "Європейська правда", слідство вважає, що 43-річний чоловік та 44-річна жінка упродовж тривалого часу планували викрасти немовля, щоб видавати його за своє. Мотивом слугувала бездітність. Для реалізації злочину тоді ще прийдешню породіллю знайшли у Telegram-каналі для допомоги українським біженцям. 

Після народження дитини зловмисники підсипали матері та бабусі седативні препарати, посадили в машину, щоб нібито "відвезти до лікарні", а згодом вбили та викинули одне тіло у річку, а інше спалили. Після повідомлення про зникнення жінок із табору для біженців поліція розпочала пошуки, в ході яких було знайдено тіло у Рейні. 

Офіційно у повідомленнях про злочин не фігурують дані щодо національності вбивць, проте у раніше оприлюднених матеріалах йдеться, що чоловік є німцем, а його дружина - росіянка.   

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