Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться цієї п’ятниці, - Пентагон

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер оприлюднив подробиці щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, повідомляє Укрінформ.
“Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відбудуть до авіабази “Рамштайн” у Німеччині, щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня”, - сказав Райдер.
Він нагадав, що це буде вже 24-та зустріч від квітня 2022 року.
Як очікується, цього тижня в засіданні візьмуть участь представники близько 50-ти країн. Вони “обговорять війну в Україні та подальшу тісну координацію з боку міжнародного співтовариства для надання підтримки Україні”.
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