Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться цієї п’ятниці, - Пентагон

Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер оприлюднив подробиці щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, повідомляє Укрінформ.

“Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відбудуть до авіабази “Рамштайн” у Німеччині, щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня”, - сказав Райдер.

Він нагадав, що це буде вже 24-та зустріч від квітня 2022 року.

Як очікується, цього тижня в засіданні візьмуть участь представники близько 50-ти країн. Вони “обговорять війну в Україні та подальшу тісну координацію з боку міжнародного співтовариства для надання підтримки Україні”.