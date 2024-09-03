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Головна інспекція Міноборони приєднається до розслідування удару Росії по Полтаві, - Умєров

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Головна інспекція Міноборони приєднається до розслідування удару Росії по Полтаві, - Умєров
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Обставини російського удару по Полтаві, що призвів до загибелі десятків людей, спільно з правоохоронцями розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста й лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони", - написав він у фейсбуці у вівторок.

"Сьогоднішні події у Полтаві - це черговий доказ жорстокості російського терору", - додав міністр.

Удар росіян по Полтаві

  • Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Наразі відомо про 49 загиблих і 219 травмованих.
  • Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.
  • У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.
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