Головна інспекція Міноборони приєднається до розслідування удару Росії по Полтаві, - Умєров

Обставини російського удару по Полтаві, що призвів до загибелі десятків людей, спільно з правоохоронцями розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста й лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони", - написав він у фейсбуці у вівторок.
"Сьогоднішні події у Полтаві - це черговий доказ жорстокості російського терору", - додав міністр.
Удар росіян по Полтаві
- Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Наразі відомо про 49 загиблих і 219 травмованих.
- Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.
- У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.