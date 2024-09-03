Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго

Володимир Кудрицький прокоментував своє звільнення з посади голови правління НЕК "Укренерго".
Як ідеться в дописі Кудрицького у фейсбуці, в.о. голови правління призначений Олексій Брехт. Він є членом правління компанії,який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури. Також ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади очільника НЕК.
Кудрицький нагадав, що позачергове засідання НР ініціював він, бо вважає, що питання звільнення і призначення керівника Укренерго - "повноваження виключно Наглядової ради".
"Це важливо не тільки як принцип. Саме незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси – ключова запорука надання західними партнерами 1,5 мільярдів євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист", - написав ексочільник НЕК.
Кудрицький повідомив, що рішення НР щодо звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго.
"Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях «Укренерго» побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах «Укренерго». Там, де замовником виступала Компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки", - написав Кудрицький.
Він додав, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була кампанія з дискредитації Укренерго.
"В той час, як Укренерго відновлювало систему після найтяжчої системної аварії, хтось ходив і пропонував гроші за замовну “новину” про те, що в цій аварії буцімто винне керівництво Укренерго",- розповів звільнений керівник НЕК.
- Відставка Кудрицького обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Ексглаву НЕК звинувачують у тому, що об'єкти Укренерго не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.
- Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр енергетики Герман Галущенко отримали листа від європейських партнерів через інформацію про звільнення Кудрицького.
- Серед підписантів були посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Інес Роша та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.
- Видання Forbes з посиланням на свої джерела невдовзі повідомило, що ввечері 2 вересня відбулося засідання наглядової ради Укренерго, під час якого більшість підтримала відставку голови правління компанії.
- 3 вересня голова наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен 3 вересня подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень. Вони зробили це, бо вважають рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично мотивованим.