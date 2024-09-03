Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго

Він повідомив про кампанію з дискредитації НЕК і розповів про захист енергооб'єктів.

Володимир Кудрицький прокоментував своє звільнення з посади голови правління НЕК "Укренерго".

Як ідеться в дописі Кудрицького у фейсбуці, в.о. голови правління призначений Олексій Брехт. Він є членом правління компанії,який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури. Також ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади очільника НЕК.

Кудрицький нагадав, що позачергове засідання НР ініціював він, бо вважає, що питання звільнення і призначення керівника Укренерго - "повноваження виключно Наглядової ради".

"Це важливо не тільки як принцип. Саме незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси – ключова запорука надання західними партнерами 1,5 мільярдів євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист", - написав ексочільник НЕК.

Кудрицький повідомив, що рішення НР щодо звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго.

"Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях «Укренерго» побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах «Укренерго». Там, де замовником виступала Компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки", - написав Кудрицький.

Він додав, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була кампанія з дискредитації Укренерго.

"В той час, як Укренерго відновлювало систему після найтяжчої системної аварії, хтось ходив і пропонував гроші за замовну “новину” про те, що в цій аварії буцімто винне керівництво Укренерго",- розповів звільнений керівник НЕК.