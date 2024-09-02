У вівторок відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 2 вересня, у всіх регіонах будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.
Про це повідомляє ДТЕК та НЕК "Укренерго".
Зокрема, від 00:00 до 06:00 та від 09:00 – 16:00 буде діяти одна черга відключень. Від 06:00 до 09:00 та від 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть. В обсягах застосування обмежень можливі зміни.
- Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом - застосувало графіки.
- Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".