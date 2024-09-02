У вівторок відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 2 вересня, у всіх регіонах будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Про це повідомляє ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Зокрема, від 00:00 до 06:00 та від 09:00 – 16:00 буде діяти одна черга відключень. Від 06:00 до 09:00 та від 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть. В обсягах застосування обмежень можливі зміни.