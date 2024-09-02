Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаЕкономікаДержава

У вівторок відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

Графіки стабілізаційних відключень діятимуть впродовж всієї доби.

У вівторок відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби
Фото: EPA/UPG

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 2 вересня, у всіх регіонах будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Про це повідомляє ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Зокрема, від 00:00 до 06:00 та від 09:00 – 16:00 буде діяти одна черга відключень. Від 06:00 до 09:00 та від 16:00 – 24:00 – дві черги відключень. 

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть. В обсягах застосування обмежень можливі зміни. 

  • Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом - застосувало графіки. 
  • Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies