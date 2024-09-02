Уряд повністю компенсовуватиме фермерам розмінування сільгоспземель

В бюджеті закладено 3 мільярди гривень на програму компенсацій, також зареєстровано 51 оператора протимінної діяльності.

Кабінет міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.

Як повідомили у Мінекономіки, також тепер у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками ЄП IV групи.

Крім цього, торги із закупівлі послуг з розмінування с/г земель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro за участі не менше двох учасників. Відповідні зміни до постанови №284, розроблені Міністерством економіки України, ухвалили на засіданні Уряду 23 серпня 2024 року.

Відповідна постанова набуває чинності з дня її опублікування. Це дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми.

Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

"В бюджеті закладено 3 мільярди гривень на програму компенсацій, в нас вже зареєстровано 51 оператор протимінної діяльності. А це означає, що у нас є кому працювати і є кошти, щоб заплатити за цю роботу. Понад тим, внісши зміни до 76 постанови, ми дали можливість міжнародним операторам бронювати групи, які працюють в полях безпосередньо над розмінування", – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Як це працює

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Верифікацію поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному із державних банків, що беруть участь у програмі.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Станом на початок серпня 128 українських фермерів загинули від вибухових пристроїв з початку повномасштабного вторгнення Росії.