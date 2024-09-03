Рада не змогла ухвалити законопроєкт про підвищення податків

Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту про збільшення податків. За віддали голоси лише 224 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Документ відправили на повторне друге читання, повідомив нардеп Ярослав Железняк. У законопроєкті було закладено отримання від податків додаткових 30 млрд гривень.

"Нагадаю, в цьому році це 30 млрд грн з 125 які запитував Мінфін. В наступному лише 127 з 340 млрд грн", – сказав він.

Документ передбачав зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування на період воєнного стану. Серед іншого, пропонував розширити військовий збір та підвищити ставки: до 5% на доходи, 1% для юросіб, 5% для ФОП першої, другої і четвертої груп, пояснила народна депутатка Ірина Геращенко.

Окрім того, законопроєкт:

пропонував вести електронне листування з великими платниками податків.

пропонував Зміни в правилах оподаткування ввезення товарів.

вводив нові обов'язки для платників податків.

Україні до кінця року потрібно знайти додаткові 500 млрд для закриття потреб оборони. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна.

Улітку стало відомо про підготовку Кабміном законопроєкту про підвищення податків. Зміни передбачали розширення військового збору на тих платників податків, які раніше його не платили, а також підвищення самої ставки цього збору.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для закриття цих 500 млрд гривень є чотири кроки. Один з них – впровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає детінізацію.