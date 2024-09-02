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​Звільнення Кудрицького: посол ЄС, керівники ЄБРР та IFC написали листа Шмигалю, Єрмаку і Галущенку

Партнери занепокоєні кадровими рішеннями в Укренерго до остаточного формування наглядової ради.

​Звільнення Кудрицького: посол ЄС, керівники ЄБРР та IFC написали листа Шмигалю, Єрмаку і Галущенку
Катаріна Матернова і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр енергетики Герман Галущенко отримали листа від європейських партнерів через інформацію про звільнення керівника Укренерго Володимира Кудрицького, пише "Інтерфакс-Україна".

Серед підписантів - посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Інес Роша та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Вони висловилися за те, аби не ухвалювати управлінські рішення в НЕК, допоки у остаточно не сформували наглядову раду. Нині вона налічує шість членів замість семи.

"Ми люб'язно просимо, щоб будь-яке рішення про звільнення голови правління «Укренерго» ретельно враховувало наслідки та розглядалося в повній відповідності до найвищих стандартів корпоративного управління, що включало б його розгляд повністю укомплектованою та незалежною наглядовою радою. Тому надзвичайно важливо, щоб комітет із призначень зібрався без жодних подальших зволікань для завершення відбору на вакантну посаду НР «Укренерго», а ухвалення будь-яких важливих управлінських рішень було призупинене, доки цього не станеться", - йдеться в листі.

Підписанти наголосили, що вже минув понад місяць, відколи завершилися співбесіди на посаду в НР Укренерго, але остаточного рішення немає. Місце в раді залишається вакантним із 2022 року.

"У цьому відношенні ми також наголошуємо на виключній відповідальності НР у призначенні або звільненні голови правління «Укренерго». Нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що на нього тиснуть, щоб він пішов у відставку, викликають занепокоєння з погляду узгоджених зобов'язань України з корпоративного управління, включно із суверенним гарантованим фінансуванням від міжнародних фінансових установ, спрямованим на «Укренерго»", - зазначено в документі.

Також автори листа наголосили, що створення незалежної наглядової ради у НЕК є одним із ключових заходів, що забезпечуються значним фінансуванням МФО, яке підкріплене гарантіями Євросоюзу та інших донорів і спрямованим Укренерго після повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, партнери висловилися проти тиску на голову правління НЕК, аби він писав заяву на звільнення.

Звільнення Кудрицького може поставити під загрозу "нашу колективну здатність підтримувати «Укренерго»” та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України", - наголосили автори листа.

  • ЗМІ повідомили, що 30 серпня на засіданні ставки Верховного головнокомандувача йшлося про звільнення Кудрицького з посади голови правління Укренерго. Йшлося про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Володимирові Кудрицькому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго".
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