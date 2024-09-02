Бюджетний комітет розгляне власну версію законопроєкту щодо податків: чим відрізняється від урядового

Одна зі змін – зміна розподілу так званого військового податку на доходи фізосіб.

Бюджетний комітет Верховної Ради сьогодні розглядатиме комітетську версію законопроєкту 11417, який стосується скорочення видатків. Про це в Facebook повідомила голова цього комітету Роксолана Підласа.

За її словами, цього року з потреби для сектору оборони в 500 млрд гривень цим законопроєктом від підвищення податків можуть закрити 30 млрд. Нардепка порівняла, чим відрізняються пропозиції уряду та комітету.

Комітетська версія передбачає близько 115,4 млрд грн скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було 125,6 млрд грн).

Додаткові приблизно 216 млрд грн планують залучити від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (в урядовій версії 160 млрд грн.

Додатково близько 100 млрд грн отримають від перевиконання податків і зборів (раніше – 76 млрд грн).

Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було 13,7 млрд грн).

"Близько 30 млрд грн -- це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн)", – повідомила Підласа.

Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн

Основні позиції скорочення видатків:

11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого військового ПДФО. Водночас, в міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік і залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" за спецфондом близько 32 млрд грн.

8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року).

4.5 млрд грн – відмовилис від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні Уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь Резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших),

1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів у Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міонсвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші,– 662,2 млн грн з Державної митної служби,

– 227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (СКМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші).

"Водночас, нам доведеться відновити видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроекту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету, про що я вже писала вище. А також створили нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів. Ще одна важлива норма «комітетської версії» законопроекту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу «військового ПДФО» на три місяці 2024 року: зараз лише 25% «військового ПДФО» іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування «військового ПДФО» на Мінстратегпром (вище писала, що це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11.2 млрд грн)", – пояснила депутатка.

Докладно про цей законопроєкт читайте в матеріалі "Підвищення акцизів і військового збору. Уряд прагне знайти додаткові пів трильйона на оборону, та чи сподобається це депутатам".