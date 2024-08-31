Обстріли енергосистеми послабили прогнозоване зростання ВВП у цьому році на 0,7 відсоткових пункти, – Свириденко

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зустрілася з першою заступницею Директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат, щоб обговорити відновлення української енергетики, використання заморожених російських активів для відновлення України та шляхи збільшення надходжень до державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Зустріч відбулася в рамках візиту української делегації до США.

“За нашими оцінками, обстріли росією енергетичної системи України послабили прогнозоване зростання ВВП у цьому році на 0,7 відсоткових пункти. Втім уряд робить все можливе для оперативного відновлення втрачених потужностей. Ми вдячні США за підтримку на цьому шляху, зокрема, за 824 мільйонів доларів фінансування на відновлення енергетики, про яке було оголошено під час URC у Берліні. Під час цього візиту у США ми також передали партнерам в американському уряді перелік критично важливого обладнання, яке необхідне для відновлення енергетики”, — зазначила Юлія Свириденко.

Однією з ключових тем зустрічі стало і напрацювання механізму використання заморожених російських активів для відновлення України. Юлія Свириденко зазначила, що Україна сподівається на швидке ухвалення рішення, адже воно є вкладом в економічну стабільність України.

Обговорили також шляхи збільшення бюджетних надходжень та подолання дефіциту бюджету.

На порядку денному була також реформа ринку праці та оновлення Трудового законодавства. Юлія Свириденко висловила сподівання на технічну підтримку МВФ у процесі цієї реформи.

“Ринок людського капіталу залишається у фокусі уваги, як уряду, так і міжнародних партнерів. Працюємо над посиленням спроможності працівників, детінізацією ринку, оновленням реформуванням ринку праці. Ми вдячні МВФ за ту технічну підтримку, яку вони вже надали і сподіваємося на залучення експертизи Міжнародного валютного фонду для оновлення трудового законодавства, над яким зараз активно працюємо спільно із бізнесом та громадянським суспільством”, — додала Юлія Свириденко.

Україна також сподівається на технічну підтримку МВФ у розрізі реформи управління публічними інвестиціями. Це допоможе ефективно реалізувати інвестиційні проєкти, що своєю чергою сприятиме економічній стабільності.