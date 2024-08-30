ФДМУ оголосив перші аукціони з оренди сільськогосподарської землі

Сьогодні, 30 серпня, оголосили про 16 перших аукціонів у межах масштабного проєкту передачі в оренду державних сільськогосподарських земель на відкритих торгах у системі «Прозорро.Продажі». Йдеться про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів.

Як повідомили у Мінекономіки, до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги близько 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України.

Проєкт надає аграріям доступ до державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони.

"Це відкриває рівні можливості для всіх аграріїв: від великих агро-корпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати агробізнес", – зазначили у міністерстві.

Площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Віталій Коваль, голова Фонду державного майна України зазначив, що реалізація цього проєкту наповнить бюджети різних рівнів.

"На першому етапі очікуємо надходжень у розмірі до 1 млрд грн, а при консолідації та залученні в обіг усіх державних сільськогосподарських земель, загальна площа яких сягає близько 800 тисяч гектарів, ця сума може зрости до 8+ млрд грн. Проєкт створить новий прозорий ринок та подолає тіньові схеми у використанні державних земель,забезпечуючи їх чесне і відкрите використання", – повідомив Коваль.

Для участі в аукціоні аграріям необхідно обрати лот, зареєструватися на електронному майданчику, сплатити внески та взяти участь у торгах. Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Для реалізації проєкту ФДМУ створено ТОВ «Державний земельний банк» – перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі.

Наступні області, де стануть доступними земельні ділянки, – це Хмельницька, Кіровоградська, Київська та Запорізька.

У травні запрацювала програма компенсацій аграріям за гуманітарне розмінування власних земель.