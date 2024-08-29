Японія готує новий грант для відновлення України

Серед потреб українська сторона відзначила підготовку до опалювального сезону, інвестиції в захист енергосистеми і забезпечення доступу людей до питної води.

Уряд Японії готує новий грант у межах проєкту екстреного відновлення України.

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Про можливі напрями подальшої співпраці говорили на зустрічі виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

За словами Шкуракова, у пріоритеті серед потреби нашої держави - підготовка до опалювального сезону, інвестиції в захист енергосистеми і забезпечення доступу людей до питної води, зокрема через втрату Каховського водосховища. Крім того, йдеться про відновлення житла і пошкодженої транспортної інфраструктури, впровадження енергоефективних заходів.

Кунінорі повідомив, що наразі уряд Японії готує черговий проєкт грантової допомоги для України. Тому для японської сторони дуже важливо розуміти ключові потреби та виклики у відновленні.