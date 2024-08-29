«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА повідомило про вдосконалення Реєстру арештованих активів

Реєстр створювали за технічним завданням 2016 року, тож тепер він потребує суттєвих оновлень.

АРМА повідомило про вдосконалення Реєстру арештованих активів
Реєстр арештованих активів
Фото: Telegram/Олена Дума

Агентство з розшуку та менеджменту конфіскованих активів анонсувало вдосконалення Реєстру арештованих активів.

Очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що реєстр був створений за технічним завданням 2016 року, тож тепер потребує суттєвих оновлень.

По них йшлося на зустрічі з представником міжнародного об'єднання компаній Intecracy group, що спеціалізується на інформаційно-комунікаційних технологіях, Юрієм Сивицьким.

Серед запланованих удосконалень:

  • створення окремого розділу з інформацією про закупівлю АРМА облігацій у національній валюті та оцінки ефективності їх управління;
  • впровадження розділу для моніторингу міжнародної співпраці АРМА в сфері розшуку та управління арештованими активами (міжнародні міжвідомчі угоди та моніторинг стану їх виконання);
  • додавання переліку та інформації про ухвали про зняття арештів;
  • включення інформації про об'єкти, передані за особливою процедурою згідно зі статтею 21/1 спеціального Закону в інтересах держави.

Також модернізують користувацький інтерфейс (UI) і досвід користувача (UX), запровадять адаптивний дизайн і оптимізують структуру даних та навігації, щоб користувачі могли швидко знаходити потрібну інформацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies