АРМА повідомило про вдосконалення Реєстру арештованих активів

Реєстр створювали за технічним завданням 2016 року, тож тепер він потребує суттєвих оновлень.

Агентство з розшуку та менеджменту конфіскованих активів анонсувало вдосконалення Реєстру арештованих активів.

Очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що реєстр був створений за технічним завданням 2016 року, тож тепер потребує суттєвих оновлень.

По них йшлося на зустрічі з представником міжнародного об'єднання компаній Intecracy group, що спеціалізується на інформаційно-комунікаційних технологіях, Юрієм Сивицьким.

Серед запланованих удосконалень:

створення окремого розділу з інформацією про закупівлю АРМА облігацій у національній валюті та оцінки ефективності їх управління;

впровадження розділу для моніторингу міжнародної співпраці АРМА в сфері розшуку та управління арештованими активами (міжнародні міжвідомчі угоди та моніторинг стану їх виконання);

додавання переліку та інформації про ухвали про зняття арештів;

включення інформації про об'єкти, передані за особливою процедурою згідно зі статтею 21/1 спеціального Закону в інтересах держави.

Також модернізують користувацький інтерфейс (UI) і досвід користувача (UX), запровадять адаптивний дизайн і оптимізують структуру даних та навігації, щоб користувачі могли швидко знаходити потрібну інформацію.