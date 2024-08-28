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ФДМУ виставив на продаж націоналізоване підприємство Сальдо на Житомирщині

Продаватимуть державий пакет акцій, що становить 99,8612% статутного капіталу ПрАТ «Каштан».

ФДМУ виставив на продаж націоналізоване підприємство Сальдо на Житомирщині
Підприємтсво "Каштан" на Житомирщині
Фото: ФДМУ

Фонд держмайна України виставив на продаж черговий націоналізований актив - підприємство з видобутку граніту в Житомирській області, яке раніше належало родині колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Йдеться про державний пакет акцій, що становить 99,8612% статутного капіталу ПрАТ «Каштан», який вилучили у дохід держави в родини Сальдо.

ПрАТ "Каштан" спеціалізується на промисловому видобутку, обробці та продажу граніту з Букинського родовища. Підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами, дійсний до 2040 року. Основною продукцією є гранітні блоки та бут.

Стартова ціна – 3,2 млн грн. 

Онлайн-аукціон з продажу ПрАТ "Каштан" запланований на 5 вересня 2024 року та відбудеться на платформі «Прозорро.Продажі». 

Всі кошти, отримані від продажу націоналізованих активів, спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 

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