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Керівник окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо отримав заочно 15 років тюрми за державну зраду

Судовий розгляд проводили за відсутності обвинуваченого і його захисту - Сальдо переховується на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Керівник окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо отримав заочно 15 років тюрми за державну зраду
Володимир Сальдо
Фото: Предоставлено Владимиром Марусом

Нині Малиновський райсуд Одеси визнав керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо винним у державній зраді, передає "Суспільне.

Судовий розгляд проводили за відсутності обвинуваченого і його захисту - Сальдо переховується на тимчасово окупованій території Херсонської області. За даними суду, адвокат Сальдо просив його виправдати. 

Суд також визнав зловмисника винним у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на такий же термін обіймати певні посади.

"Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить пряму заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливе для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, це 15 років позбавлення волі, і саме таке покарання, максимальне, яке можливе у цьому випадку, призначив суд", — пояснив заступник голови Малиновського райсуду Олексій Старіков.

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Нагадаємо, раніше ВАКС конфіскував статки ексмера Херсона (2002-2012) Володимира Сальдо. Йдеться про зареєстроване в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. ВАКС також конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс" і забрав готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Крім того, СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо.

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