Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією українських дітей

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак подякував кардиналові за долучення до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

За словами глави ОПУ, під час консультацій радників було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка займатиметься поверненням українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Єрмак додав, що Україна спільно з партнерами планує заходи, присвячені питанню повернення незаконно депортованих українських дітей, і запросив представників Святого Престолу взяти в них участь.

Нагадаємо, під час звернення до учасників зустрічі на Мальті кардинал Паролін зазначив, що Ватикан готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Минулого місяця стало відомо, що росіяни вивезли з окупованого Криму чотири тисячі українських дітей в РФ або Білорусь.