Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
ГоловнаСуспільствоПодії

Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією українських дітей

Глава ОПУ запросив Святий Престол долучитися до відповідних заходів.

Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією українських дітей
Андрій Єрмак
Фото: скріншот відео

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак подякував кардиналові за долучення до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

За словами глави ОПУ, під час консультацій радників було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка займатиметься поверненням українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України. 

Єрмак додав, що Україна спільно з партнерами планує заходи, присвячені питанню повернення незаконно депортованих українських дітей, і запросив представників Святого Престолу взяти в них участь.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, під час звернення до учасників зустрічі на Мальті кардинал Паролін зазначив, що Ватикан готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Минулого місяця стало відомо, що росіяни вивезли з окупованого Криму чотири тисячі українських дітей в РФ або Білорусь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies