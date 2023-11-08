Троє правоохоронців знаходяться в лікарні з контузією.

У Харківській області російський безпілотник атакував слідчо-оперативну групу поліції, яка їхала у службовому автомобілі на затримання колаборантів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Поліцейські одразу впізнали звук безпілотника, який їх переслідував. Правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що їм це не вдасться, вистрибнули з автівки за секунди до того, як дрон скинув гранату та пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

Троє поліцейських знаходяться в лікарні з контузією.

Фото: МВС

Нагадаємо, в селищі Новорайськ Херсонської області окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку. У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги.