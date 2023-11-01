На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника жінку

У селищі Новорайськ Херсонської області окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, вибухівку скинули на 68-річну жінку. Вона поранена. У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз їй надають медичну допомогу у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:00 російські військові атакували центр Херсона. Від ворожого снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег з Департаменту містобудування поранені. Одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.