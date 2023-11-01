На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника жінку

Потерпілу госпіталізували з пораненням.

На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника жінку
Фото: ОК "Південь"

У селищі Новорайськ Херсонської області окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, вибухівку скинули на 68-річну жінку. Вона поранена. У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз їй надають медичну допомогу у лікарні.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, сьогодні близько 9:00 російські військові атакували центр Херсона. Від ворожого снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег з Департаменту містобудування поранені. Одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies