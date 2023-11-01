Крім того, особовий склад ворога зазнав втрат.

Українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області.

“Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 «подлет»”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 “Подлет” виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

Нагадаємо, минулого тижня ГУР повідомило про знищення ворожого складу БК в окупованому Донецьку. Склад належав ворожій бригаді, яка задіяна до штурмів Авдіївки.