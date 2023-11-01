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Українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області

Крім того, особовий склад ворога зазнав втрат.

Українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області
Російська станція радіолокації 48Я6-К1 “Подлет”
Фото: Вікіпедія

Українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області.  

“Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції  48Я6-К1 «подлет»”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. 

Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області. 

Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 “Подлет” виведена з ладу, а особовий склад ворога  зазнав втрат.

 

Нагадаємо, минулого тижня ГУР повідомило про знищення ворожого складу БК в окупованому Донецьку. Склад належав ворожій бригаді, яка задіяна до штурмів Авдіївки.

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