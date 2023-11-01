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У жовтні російські обстріли вбили вісьмох людей та Херсонщині

Окупанти випустили по правобережжю 2 706 снарядів.

У жовтні російські обстріли вбили вісьмох людей та Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Протягом жовтня окупанти 602 рази обстрілювали територію Херсонської області з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У жовтні армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега 602 рази обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади", – йдеться у повідомленні.

Росіяни випустили при цьому 2 706 снарядів, поранили 80 та вбили 8 мирних жителів.

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Нагадаємо, на Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. З моменту ухвалення рішення про евакуацію з 13 населених пунктів вивезли 287 дітей з їхніми родинами. З цим допомагають волонтери БФ "Восток-SOS", ГО "Парк та особливі друзі", БО "Save Ukraine", ГО "Сильні, бо вільні".

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