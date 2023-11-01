Уночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області, – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що цієї ночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області.

Внаслідок пошкоджень лінії електропередачі знеструмлено 3 населених пункти, відключено 10 юридичних та майже 500 побутових споживачів.

Також міністерство повідомило про ситуацію у прифронтових областях.

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 17 населених пунктів. На Чернігівщині внаслідок артобстрілу з-за кордону та пошкодження ліній електропередачі відключалися понад 1000 споживачів.

На Сумщині через обстріли знеструмлено 3 270 споживачів.

Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Нікополі на Дніпропетровщині через обстріли є відключені від газопостачання домогосподарства.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу енергетики заживили майже 34,6 тисячі споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.

Нагадаємо, уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Сили ППО знищили 18 ворожих дронів та ракету Х-59.