У Кіровоградській області збили БпЛА, в Луганській ворог намагався просунутися, – ОВА

Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі ситуація контрольована, пожежа ліквідована. Попередньо – без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. Частина БпЛА була збита ППО.

У Кіровоградській увчора ввечері збили дрон, уламки пошкодили залізничну контактну мережу. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

У Сумській сьогодні зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Середино-Будська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою – пошкоджено продуктовий магазин. Зноб-Новгородська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Краснопільська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено лінію електромережі.

У Чернігівській за добу було 12 обстрілів (104 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, артилерії та АГС по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській ворог знов спробував просунутися поблизу Надії, але штурми росіян були зупинені. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 155 обстрілів (564 снаряди).

У Харківській сьогодні зранку окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у Купянську. Деталі з’ясовуються, без постраждалих. Сьогодні вночі ворог вдарив КАБ по Подолах Куп'янського району, пошкоджено два приватних будинки. Без постраждалих. Учора ворог з РСЗВ обстріляв Білий Колодязь Чугуївського району, пошкоджено чотири приватні будинки. Внаслідок обстрілів з РСЗВ Юрченкового пошкоджено два приватні будинки. Також вчора ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами по Чернещині. Пошкоджено два будинки, трансформаторна будка, ангар. У Курилівці обстрілом пошкоджено приватний будинок. Унаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватне домогосподарство, три приватні будинки та адміністративні будівлі, горіла будівля майстерні, два трактори та автомобіль.У Петропавлівці обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення жінка 52 років. У Великій Комишувасі на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 1963 року народження. Постраждалого госпіталізовано.

У Запорізькій за минулу добу було 183 обстріли, жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем. Рашисти здійснили 24 БпЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малих Щербаках та П'ятихатках, чотири РСЗВ-обстріли Левадного, Темирівки й Роботиного, а також завдав авіаційних ударів по Оріхову й Малинівці. По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Червоного, Щербаків, Левадного, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 153 артобстріли. Цивільне населення не постраждало, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди – надійшло вісім повідомлень.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня три громади Нікопольського району потрапили під ворожий удар – Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Вгатив агресор і по самому Нікополю. Загалом – чотири артилерійські обстріли та дві атаки дронами-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Без жертв. Пізно ввечері оборонці з ПвК "Схід" збили над Дніпровським та Криворізьким районами два безпілотники. 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі,Бив по Нікополю та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти п'ять разів. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 18 населених пункта: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Залізне, Селидове, Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка, Андріївка, Бердичі, Нетайлове, Галицинівка, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Орлівка, Рай-Олександрівка. Пошкоджено 29 житлових будинків, чотири споруди промислових баз, 11 господарчих споруд, три цивільних автомобіля, дві ЛЕП, гараж, магазин, школу, гідротехнічну споруду. За добу на Донеччині: одна людина загинула, четверо – поранено.

У Миколаївській вчора зранку та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та Очакову, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також вчора ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка і Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У Херсонській за добу ворог здійснив 94 обстріли (510 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (24 снаряди). Вчора ворог поцілив у автобазу у Херсоні. Внаслідок ракетного удару знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія – поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз потерпілі знаходяться у лікарні. Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка знаходилася на подвірʼї будинку. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Учора ввечері противник здійснив ракетний удар по Чайкину Бериславського району, внаслідок чого загинув чоловік. Близько 23:00 внаслідок обстрілу Берислава поранень середньої тяжкості зазнали 28-річний чоловік та 21-річна жінка. За добу по області: одна людина загинула, всім – дістали поранення.

Нагадаємо, що вранці росіяни вдарили по Херсону, внаслідок чого загинула людина, ще двоє поранені. Також ворог атакував Нікополь: одна людина загинула шестеро поранені.

Про роботу ППО під час учорашньої вечірньої атаки заявляла і Хмельницька ОВА.