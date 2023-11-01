Сьогодні близько 9:00 російські військові атакували центр Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – о 9:37 повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

О 10:29 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.

"Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите. Наслідки обстрілу – у відео. Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", – зазначив він.

О 10:49 Мрочко уточнив, що від ворожого снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування поранені. Одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо, за минулу добу, 31 жовтня, противник здійснив 94 обстріли Херсонської області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдав двох ракетних ударів. Одна людина загинула, ще восьмеро поранені.