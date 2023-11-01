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Одна людина загинула, ще вісім поранені внаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області

Росіяни випустили понад 500 снарядів. 

За минулу добу противник здійснив 94 обстріли Херсонської області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдав двох ракетних ударів. Одна людина загинула, ще восьмеро поранені.

По Херсону ворог випустив 24 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні", – написав він.

Нагадаємо, що вчора внаслідок російського обстрілу загинула людина, яка їхала в машині. Окупанти влучили в цивільне авто. 

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