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Росіяни вночі атакували Кременчуцький НПЗ

За попередніми даними, минулося без постраждалих. 

Росіяни вночі атакували Кременчуцький НПЗ
Фото: Філіп Пронін у Telegram

Цієї ночі російська армія декілька разів атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу.

За попередніми даними, поранених немає. Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.

"Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", – сказав він.

Тривога в області тривала близько чотирьох годин. Частину ворожих безпілотників вдалося збити. Загоряння, що виникло внаслідок влучання, уже загасили.

Нагадаємо, що ворог бив по області і вчора та в ніч на 29 жовтня. Під час атаки 16 жовтня в Полтавській області постраждали троє людей. 22 вересня внаслідок атаки на Кременчук загинула людина, ще 15 були поранені. 20 вересня ворог також атакував Кременчуцький НПЗ.

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