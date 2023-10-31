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На Донеччині триває евакуація людей з Авдіївки

У місті залишаються 1586 жителів.

На Донеччині триває евакуація людей з Авдіївки
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 31 жовтня, з Авдіївки Донецької області евакуювали ще трьох людей. Дітей в Авдіївці вже немає.

Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Зазначається, що у місті зараз залишаються 1 586 жителів. 

"Місто стирають. Минулої доби понад 40 масованих обстрілів по території громади та вісім авіаційних ударів. Якщо почнеться третя хвиля, то скоріш вона буде потужніша, аніж попередні. Погодні умови ускладнюють логістику та евакуацію", - сказав Барабаш.

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Він додав, що люди можуть виїхати з міста за різними програмами. 

"Є можливість виїжджати у новозбудовані місця компактного проживання під Києвом та на західну Україну, де можна проживати родинами до п'яти років безплатно. Є варіанти пансіонів для літніх людей з забезпечення медичного догляду та харчування. На Донеччині нова програма, яку презентують, де є можливість влаштування на роботу", - уточнив очільник міста.

Нагадаємо, співробітники поліції, волонтери та представники місцевої влади продовжують евакуйовувати мешканців Харківської області, які перебувають під обстрілами росіян. 31 жовтня з Куп’янського району евакуювали 32 людей, з яких 16 дітей.

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