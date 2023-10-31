За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК та відомчі.

Станом на 31 жовтня в Києві до тепла підключили всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК, відомчі”, - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що зараз опалення мають 99,4% дитячих садків, 97,1% шкіл, 92,3% пологових будинків та 93,3% медичних стаціонарів.

Також Кличко зазначив, що близько сотні котелень міста можуть оперативно переключити на роботу від генераторів. Крім того, така можливість є для 150 бюветних комплексів.

В Києві також придбані мобільні пересувні котельні, які за необхідності забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та пункти обігріву.

Як раніше повідомлялось, працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.