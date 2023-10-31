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Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки через гепатит А на Вінниччині, - КМДА

Ризик перш за все пов’язаний із міграцією населення між Київською та Вінницькою областями

Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки через гепатит А на Вінниччині, - КМДА
Фото: МОЗ

Cпалах гепатиту А на Вінниччині є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою для киян. 

Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, йдеться на сайті адміністрації.

Гінзбург сказала, що ризик розповсюдженості гепатиту А у Києві перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. Оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, то Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки.

У КМДА нагадали, що хвороба Боткіна – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, переважним ураженням печінки і травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом. Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей та відпочинку – коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великим є ризик зараження при побутових контактах – у сім’ї та колективах.

Інкубаційний період хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця. Як правило, вона починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 – 39°С. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. Потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Наступним етапом змінюється колір сечі на помітно темніший, а випорожнення знебарвлюються. Також відмічається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.

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Нагадаємо, про спалах гепатиту А у Вінницькій області МОЗ заявило тиждень тому. Тоді госпіталізували 60 осіб, серед яких були 14 дітей.

Нині в регіоні посилюють протиепідемічні заходи. Зокрема, посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною опинилися ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

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