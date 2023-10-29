У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А, – МОЗ

Наразі у лікарні перебуває 151 пацієнт. Ще на початку цього тижня госпіталізованих пацієнтів з гепатитом було 60.

У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За інформацією міністерства, у лікарні перебуває 151 пацієнт. Ще 25 вже одужали та наразі виписані із медзакладів.

“Останні 2 дні команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним працює на Вінниччині. На підставі проведених епідрозслідувань, встановлено щонайменше 4 можливих фактори, які вказують на джерело інфекції”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем. Наразі обстежено більше 100 людей, робота яких пов'язана зі сферою послуг, водопостачанням та продуктами харчування, які могли стати джерелом інфекції.

Додатково, лікарі опитують хворих з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування.

Сьогодні у Вінниці розпочали щеплення медиків. До області доставлено 1 060 доз вакцин, якими мають щепити медиків, лікарів “екстренки” та фахівців громадського здоров’я задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А.

Також щеплення передбачені для контактних осіб пацієнтів, з підтвердженим діагнозом.

Подальші заходи безпеки на рівні області та результати перевірок будуть опрацьовані завтра на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністерство закликає мешканців Вінниці посилити заходи індивідуальної безпеки:

ретельно мити руки або обробляти антисептиком

кип'ятити воду, або споживати бутильовану

не купувати продукти на стихійних ринках

не вживати молочні продукти домашнього виробництва без термічної обробки.

Нагадаємо, на початку цього тижня в одному із районів Вінниці було зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Тоді повідомлялось про 60 госпіталізованих людей. Спеціалісти почали перевірку та дослідження усіх можливих причин спалаху.