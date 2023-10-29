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У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А, – МОЗ

Наразі у лікарні перебуває 151 пацієнт. Ще на початку цього тижня госпіталізованих пацієнтів з гепатитом було 60.

У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А, – МОЗ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

За інформацією міністерства, у лікарні перебуває 151 пацієнт. Ще 25 вже одужали та наразі виписані із медзакладів. 

“Останні 2 дні команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним працює на Вінниччині. На підставі проведених епідрозслідувань, встановлено щонайменше 4 можливих фактори, які вказують на джерело інфекції”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем. Наразі обстежено більше 100 людей, робота яких пов'язана зі сферою послуг, водопостачанням та продуктами харчування, які могли стати джерелом інфекції. 

Додатково,  лікарі опитують хворих з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування.

Сьогодні у Вінниці розпочали щеплення медиків. До області доставлено 1 060 доз вакцин, якими мають щепити медиків, лікарів “екстренки” та фахівців громадського здоров’я задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. 

Також щеплення передбачені для контактних осіб пацієнтів, з підтвердженим діагнозом. 

Подальші заходи безпеки на рівні області та результати перевірок будуть опрацьовані завтра на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Міністерство закликає мешканців Вінниці посилити заходи індивідуальної безпеки:

  • ретельно мити руки або обробляти антисептиком
  • кип'ятити воду, або споживати бутильовану
  • не купувати продукти на стихійних ринках
  • не вживати молочні продукти домашнього виробництва без термічної обробки. 

Нагадаємо, на початку цього тижня в одному із районів Вінниці було зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Тоді повідомлялось про 60 госпіталізованих людей. Спеціалісти почали перевірку та дослідження усіх можливих причин спалаху.

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