Вони не зроблять з вас супергероя чи супергеройку: що не так з вітамінами у пігулках?

Вітаміни впливають на імунітет. Вони можуть зміцнити нігті, волосся та поліпшити стан вашої шкіри. Люди вивчили вітамінну абетку на пам'ять. Але інколи ми забуваємо про її значення. За кожною літерою — А, В чи С ховаються десятилітні дослідження і спостереження науковців та науковиць. Вітаміни корисні, але не завжди й не для всіх. Тож не варто поспішати до аптеки за вітамінними комплексами, а тим паче призначати їх собі самостійно. Якої шкоди можуть завдати вітаміни у пігулках, розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Восени ми забуваємо їсти горіхи, фрукти, овочі та коренеплоди. А варто було б, бо вони містять багато вітамінів та мінералів. Лінуємось приготувати й гарбузову кашу чи запекти буряк, аби отримати від цих овочів корисні мікроелементи, які зміцнюють імунітет. Водночас восени, коли сезонні інфекції та меланхолія беруть гору, ми знаходимо порятунок — вітамінні комплекси, які начебто здатні на різні дива: вилікувати застуду, омолодити та збагатити енергією. Та не все так просто. Одна пігулка, що рясніє вітамінами та мінералами не завжди корисна, а навпаки — може викликати втому, розлад травлення й інші неприємні симптоми.

Інколи з назвами вітамінів можна погратися у слова. С — цілющість. Е — енергія. K — користь. Але існує й зворотний бік. D — депресивний стан, PP — погана пам'ять, B — біль тощо. Всі ці позитивні й негативні варіанти можливі під час вживання вітамінів. Тож, щоб не нашкодити собі, потрібно розуміти, як приймати вітаміни, в яких дозах і чи взагалі вони потрібні. Аби вітамін Е, наприклад, дав вам енергію, а не слабкість, а вітамін K — користь, а не комплекс хворобливих симптомів.

Передозування

Вживати багато вітамінів, аби оздоровитись — хибна стратегія. Такі дії лише нашкодять. Може з’явитись алергічна реакція або висипка. Втім інколи вплив ще сильніший. Наприклад, вітаміни А, D, Е та K у надлишку можуть накопичуватися у печінці. А тривале вживання вітаміну А у дітей може призвести до токсичного гепатиту.

Вагітним також треба звернути увагу на вітамін А. Надмірне його споживання може призвести до вроджених вад у немовлят. Курцям теж краще уникати великих доз вітаміну А. Це може запустити процес розвитку раку легень.

Високі дози деяких мікро- та макроелементів також погано на нас впливають. Наприклад, надлишок заліза в організмі може призвести до розладу шлунку, закрепу, нудоти та блювоти. Інколи цей процес ускладнюється ще й запамороченням та втратою свідомості. Великі дози заліза блокують в організмі й засвоювання цинку, також можуть призвести до цирозу, раку печінки та захворювань серця.

Коли потрібні вітаміни

Вітаміни у безпечних дозах потрібні для повноцінного функціонування організму. Вони позитивно впливають на імунну систему, баланс гормонів, побудову м’язів, підтримання необхідної жирової маси тіла та інші важливі процеси. Частину вітамінів організм може виробляти сам, але більшість з них ми отримуємо з їжею. Вживати таблетовані вітаміни для профілактики чи для коригування певних симптомів, та ще й упродовж тривалого часу не потрібно. Звісно, ви можете не погодитись і сказати, що купуєте і п’єте вітаміни, якщо у вас у поганий апетит, дратівливість, слабкість, погіршення сну чи інші симптоми. Але це привід звернутись до сімейного лікаря чи лікарки, але аж ніяк не шукати порятунку у вітамінізованій пігулці. Після огляду та лабораторних досліджень ваш медик чи медикиня визначить, чи потрібно вам додатково вживати вітаміни. Можливо, достатньо збалансовано харчуватись та збагатити раціон певними продуктами.

Корисна їжа краща за аптечну вітамінку

Природно, коли вітаміни надходять в організм через збалансоване харчування. Щоб уникнути дефіциту вітамінів, варто намагатись дотримуватися балансу білків/жирів/вуглеводів. Також потрібно споживати сезонні овочі, фрукти та стежити за різноманітністю раціону. Дуже важливо правильно готувати овочі та м'ясо. Їх краще запікати чи готувати на пару — так зберігається більше вітамінів та мінералів.

В яких продуктах шукати вітаміни

Вітамін А. Його багато в моркві, шпинаті, броколі та капусті. Є він і в молочних продуктах, курячих яйцях та фруктах: дині, абрикосах, манго.

Вітаміни групи B. Їх можна отримати, споживаючи крупи, хліб. бобові, рибу, птицю, брюссельську капусту та магазинні гриби.

Вітамін PP. Міститься в цитрусових (особливо в їх білуватій шкірочці, під цедрою), а також в абрикосах, чорниці, шипшині, вишні та гречці.

Вітамін С. Є у фруктах і овочах: апельсинах, лимонах, ківі, полуниці, чорних ягодах, петрушці, квашеній капусті, болгарському перці.

Вітамін D. Можна отримати споживаючи оселедець, сардини, тунець, лосось, соняшникове насіння, молочні продукти.

Вітамін Е. Його багато у волоських горіхах, мигдалі та арахісі. Є цей вітамін у насінні соняшнику, оливках, шпинаті та броколі.

Вітамін К. Знайдете у білокачанній капусті, гарбузах, щавлі, курячій печінці, шпинаті, петрушці. А також у картоплі, томатах, гороху, яйцях, моркві, буряках, кропі.

Фолієва кислота. Її багато в моркві, дріжджах, свинячій печінці, яєчному жовтку, абрикосах, артишоку, авокадо, гарбузі та квасолі.

Аптечні вітаміни вам точно не знадобляться, якщо щодень ваша тарілка буде наповнена різноманітними продуктами, багатими на вітаміни та мінерали. Не забувайте й про свої емоції. Інколи обійми, дозвілля й інші приємності роблять з нами справжні дива. А різна корисна інформація від громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та ютубі — це надійний путівник для вашого здоров’я на кожен день.