Рак як основна загроза: важливість онконастороженості

Онкологічні захворювання є серйозною загрозою для здоров'я людей по всьому світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2020 році близько 10 мільйонів смертей припало на долю ракових захворювань. Такий високий рівень смертності робить рак однією з найпоширеніших і смертельних патологій.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Основними факторами ризику раку є: генетичні чинники, зовнішні фактори та процес старіння, надлишкова маса тіла, низький рівень споживання фруктів і овочів, відсутність фізичної активності, зловживання алкоголем, тютюнопаління. До зовнішніх факторів належать канцерогени:

• фізичні – ультрафіолетове, іонізуюче, рентгенівське випромінювання;

• хімічні– забруднення повітря компонентами тютюнового диму, вихлопними газами і пестицидами, задимленість приміщень внаслідок використання в будинках твердих видів палива, вживання нездорової їжі;

• біологічні – інфекції, зокрема, Helicobacter pylori, вірус папіломи людини (ВПЛ), віруси гепатитів B і C, вірус Епштейна-Барр тощо.

Онконастороженість – це комплекс заходів, спрямованих на профілактику та виявлення на ранніх стадіях злоякісних утворень. Серед таких заходів важливе місце відводиться регулярним профілактичним медичним обстеженням та дотримання здорового способу життя. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо пацієнти регулярно проходять профілактичні обстеження, адже на початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Поміж інших превентивних заходів, пов'язаних з онконастороженістю, важливе місце займає правильне харчування. Дослідники, включаючи Американський інститут дослідження раку (AICR), вивчають вплив продуктів харчування на ризик розвитку раку. Однією з десяти рекомендацій від AICR для профілактики раку є дотримання дієти, багатої цільнозерновими продуктами, овочами, фруктами та бобовими культурами.

Поради щодо правильного харчування можуть бути особливо корисними в попередженні раку. Клініка Іхілов в Ізраїлі, яка спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань, рекомендує такі підходи до харчування:

1. Їсти повільно і не поспішаючи, невеликими порціями.

2. Ретельно пережовувати їжу.

3. Переважати на калорійну та багату на натуральні вітаміни їжу.

4. Уникати їжі, яка важко перетравлюється.

5. Забезпечити, щоб їжа була свіжою та приносила задоволення.

6. Утримувати паузу між прийомами їжі протягом двох годин після сніданку, обіду та вечері.

7. Уникати кави з 6.00 до 7.00 ранку та з 19.00 до 20.00 та пити більше води.

8. Ліки слід приймати з водою кімнатної температури.

За допомогою відповідних підходів до харчування та регулярних медичних обстежень можна значно зменшити ризик розвитку ракових захворювань та підвищити загальний стан здоров'я. Враховуючи ці рекомендації і спільні зусилля медичних фахівців і громадян, можна боротися з цією серйозною загрозою та зменшити її вплив на суспільство.