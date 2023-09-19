Франція та Україна поглиблюють співпрацю у галузі охорони здоров'я

Йдеться, зокрема, про покращення ранньої діагностики раку молочної залози в Україні.

Франція та України поглиблюють співпрацю у галузі охорони здоров'я. Йдеться, зокрема, про покращення ранньої діагностики раку молочної залози в Україні, удосконалення методів лікування та зниження рівня смертності.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Франції.

Посол України у Франції Вадим Омельченко разом з делегацією МОЗ України відвідали завод GE (General Electric) HealthCare.

“Це французьке підприємство є одним із світових лідерів виробництва медичного обладнання, зокрема мамографів останнього покоління для діагностики та лікування раку молочної залози”, - розповіли у посольстві.

Зазначається, що між Україною та Францією реалізується проєкт стосовно постачання тридцяти мамографів останнього покоління.

Це дозволить забезпечити ранню діагностику раку молочної залози в Україні, а також удосконалити методи лікування та знизити рівень смертності. Крім того, можна буде оптимізувати витрати системи охорони здоров’я на відповідне лікування та реабілітацію пацієнтів.

Нагадаємо, у межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.