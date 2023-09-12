В Одесі вперше в Україні штучний інтелект долучили до діагностики головного мозку

Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини «BrainScan».

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів.

Зазначається, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати.

Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Проєкт впроваджується Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки проєкту USAID Ukraine - USAID Україна «Сталий розвиток національних систем охорони здоровʼя в Україні» (LHSS).

Нагадаємо, в кінці серпня на Львівщині стартувала американська навчальна місія з протезування українців. В результаті протези отримають понад 30 пацієнтів.