Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Одесі вперше в Україні штучний інтелект долучили до діагностики головного мозку

Ця система значно пришвидшує процес діагностики.

В Одесі вперше в Україні штучний інтелект долучили до діагностики головного мозку
Фото: МОЗ

Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини «BrainScan». 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. 

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів.

Зазначається, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати. 

Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Проєкт впроваджується Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки проєкту USAID Ukraine - USAID Україна «Сталий розвиток національних систем охорони здоровʼя в Україні» (LHSS).

Нагадаємо, в кінці серпня на Львівщині стартувала американська навчальна місія з протезування українців. В результаті протези отримають понад 30 пацієнтів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies