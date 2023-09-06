​На Саміті перших леді та джентльменів домовилися про медичне партнерство, - Ляшко

У межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Сьогодні у рамках третього Саміту перших леді і джентльменів відбулася історична подія. Відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я, в якому взяли участь 14 міністрів охорони здоров'я з різних країн. Міністри підтримали тему саміту і зробили спільну заяву, яка залишається відкритою для інших підписантів. Ця спільна заява об'єднує чотири ключових теми. Перша – це ментальне здоров'я. Друга – міжнародне медичне партнерство. Третя - розвиток кадрових ресурсів системи охорони здоров'я. І четверта - ментальне здоров'я самих медичних працівників. Сьогодні я закликав, щоб ця заява стала основою майбутньої резолюції Європейського комітету Бюро ВООЗ", - сказав Ляшко.

Окрім того, зазначив він, відбулося підписання меморандумів про співпрацю між українськими закладами охорони здоров'я та лікарнями з різних країн світу.

"25 українських лікарень сьогодні знайшли міжнародних партнерів серед лікарень інших країн світу. 12 головних лікарів приїхали на саміт, буде підписано 15 меморандумів прямо тут, на майданчику саміту. Інші десять - онлайн, також впродовж саміту", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що ці меморандуми передбачають обмін досвідом між українськими лікарями та їх іноземними колегами.

"З української сторони це - травми війни, ментальне здоров'я, робота в кризових ситуаціях як під час обстрілів, евакуації, під час роботи з внутрішньо переміщеними особами, так і запуск інноваційних технологій. Зі сторони іноземних колег - це інноваційні протоколи, робота над стійкістю команд, формування кадрових ресурсів. Це обмін тим, чим хто може допомогти на рівні закладу: і лікарські засоби, і медичне обладнання, і конкретні спеціалісти, які в конкретний момент часу можуть підсилити команду або у лікарні України, або у лікарні Литви , Естонії, Молдови", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 6 вересня в Києві відбувся третій Саміт перших леді і джентльменів. Цього року захід мав назву "Ментальне здоров'я: стійкість і вразливість майбутнього". У заході взяли участь представники кількох десятків країн світу.

У серпні 2021 року в Києві у Соборі Святої Софії стартував Саміт перших леді і джентльменів, ініціатором якого виступила Олена Зеленська. Темою саміту стала "М'яка сила в новій реальності", а учасниками були гості з понад 20 держав.

Торік у липні відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. Тоді звернули увагу на психологічний аспект війни, а також людський капітал.