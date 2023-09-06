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​На Саміті перших леді та джентльменів домовилися про медичне партнерство, - Ляшко

"25 українських лікарень сьогодні знайшли міжнародних партнерів".

​На Саміті перших леді та джентльменів домовилися про медичне партнерство, - Ляшко
Саміт перших леді та джентльменів
Фото: Офіс президента

У межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.

Про це повідомив міністр охорони здоров‘я України Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Сьогодні у рамках третього Саміту перших леді і джентльменів відбулася історична подія. Відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я, в якому взяли участь 14 міністрів охорони здоров'я з різних країн. Міністри підтримали тему саміту і зробили спільну заяву, яка залишається відкритою для інших підписантів. Ця спільна заява об'єднує чотири ключових теми. Перша – це ментальне здоров'я. Друга – міжнародне медичне партнерство. Третя - розвиток кадрових ресурсів системи охорони здоров'я. І четверта - ментальне здоров'я самих медичних працівників. Сьогодні я закликав, щоб ця заява стала основою майбутньої резолюції Європейського комітету Бюро ВООЗ", - сказав Ляшко.

Окрім того, зазначив він, відбулося підписання меморандумів про співпрацю між українськими закладами охорони здоров'я та лікарнями з різних країн світу.

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"25 українських лікарень сьогодні знайшли міжнародних партнерів серед лікарень інших країн світу. 12 головних лікарів приїхали на саміт, буде підписано 15 меморандумів прямо тут, на майданчику саміту. Інші десять - онлайн, також впродовж саміту", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що ці меморандуми передбачають обмін досвідом між українськими лікарями та їх іноземними колегами.

"З української сторони це - травми війни, ментальне здоров'я, робота в кризових ситуаціях як під час обстрілів, евакуації, під час роботи з внутрішньо переміщеними особами, так і запуск інноваційних технологій. Зі сторони іноземних колег - це інноваційні протоколи, робота над стійкістю команд, формування кадрових ресурсів. Це обмін тим, чим хто може допомогти на рівні закладу: і лікарські засоби, і медичне обладнання, і конкретні спеціалісти, які в конкретний момент часу можуть підсилити команду або у лікарні України, або у лікарні Литви , Естонії, Молдови", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 6 вересня в Києві відбувся третій Саміт перших леді і джентльменів. Цього року захід мав назву "Ментальне здоров'я: стійкість і вразливість майбутнього". У заході взяли участь представники кількох десятків країн світу.

У серпні 2021 року в Києві у Соборі Святої Софії стартував Саміт перших леді і джентльменів, ініціатором якого виступила Олена Зеленська. Темою саміту стала "М'яка сила в новій реальності", а учасниками були гості з понад 20 держав.

Торік у липні відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. Тоді звернули увагу на психологічний аспект війни, а також людський капітал.

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