У Києві стартував Саміт перших леді та джентльменів

У Києві в Соборі Святої Софії стартував Саміт перших леді і джентльменів, ініціатором якого виступила Олена Зеленська.

Модераторкою заходу стала Марія Єфросиніна – ведуча та амбасадорка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Із вітальним словом виступила перша леді України.

"Це перше зібрання перших леді та джентльменів в такому широкому складі. Це перший міжнародний майданчик для вирішення питань, які вимагають першочергового вирішення. Але у порядку денному багатьох перших осіб, на жаль, не завжди стоять першими. Обіцяю, це було останнє слово "перший" у промові. На великих політичних майданчиках, де обговорюються надважливі теми, на жаль, не завжди залишається час для того, щоб зосередитися на питаннях рівності, розвитку людину, доступу до медичних, соціальних послуг для всіх. На мою думку, якби саме цим питанням був присвячений основний час, у світі могли б не так гостро стояти питання глобальної безпеки, війн, ядерної та хімічної зброї", – звернулася Олена Зеленська.

Метою заходу є створення міжнародної діалогової платформи, яка сприятиме розв’язанню гуманітарних проблем по всьому світу, повідомили в пресслужбі Офісу президента. Очікується, що учасники саміту будуть спільно реалізовувати проєкти задля доброботу людей.

Темою саміту є "М'яка сила в новій реальності", а учасниками стали гості з понад 20 країн. Це дружини та чоловіки глав іноземних держав, міжнародних та українських експертів з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста-Рики, а також представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки.

Зокрема, учасниками стали дружина президента Європейської Ради Амелі Дербаудренгьєн-Мішель, перша леді Ізраїлю Міхель Герцог, перша леді Латвії Андра Левіте, перша леді Хорватії Саня Музич Міланович, перша леді Литовської Республіки Діана Науседєне, перша леді Коста-Ріки Клаудія Доблес, голова Національної комісії у справах жінок Лівану Клодін Аун, перша леді Бразилії та інші.

Іноземні гості прибули в Україну, зокрема, і для участі в Кримській платформі, початок якої запланований на 11:30.

Спецгостем заходу став американський публіцист і економіст Насім Ніколас Талеб.

Результатом саміту стане підписання відкритої декларації, яка зафіксує прагнення до спільних дій.

Нагадаємо, що в липні Олена Зеленська анонсувала перший Саміт перших леді та джентльменів, який мав пройти напередодні Дня Незалежності. На думку першої леді України, саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів.