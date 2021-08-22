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Президент Польщі Дуда прилетів в Україну для участі в саміті Кримської платформи

"Попереду три дні інтенсивного візиту".

Президент Польщі Дуда прилетів в Україну для участі в саміті Кримської платформи
Фото: EPA/UPG

У неділю ввечері, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну для участі у саміті Кримської платформи.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.

"Ласкаво просимо президент Польщі Анджей Дуда в Україні! Попереду три дні інтенсивного візиту - участь у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність", - написав він.

Нагадаємо, в рамках візиту до України Дуда  візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а також у святкуванні Дня Незалежності України.

Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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