У неділю ввечері, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну для участі у саміті Кримської платформи.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.

"Ласкаво просимо президент Польщі Анджей Дуда в Україні! Попереду три дні інтенсивного візиту - участь у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність", - написав він.

Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty - udział w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodległości Ukrainy. Dziękujemy za wsparcie i solidarność 🇵🇱🇺🇦🤝 @crimeaplatform pic.twitter.com/kzD0hf89oO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) August 22, 2021

Нагадаємо, в рамках візиту до України Дуда візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а також у святкуванні Дня Незалежності України.

Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.