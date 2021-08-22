Шмигаль обговорив з Меркель питання енергетичної безпеки та євроінтеграції України

Прем'єр наголосив, що "Північний потік-2" є геополітичною зброєю та становить загрозу не тільки для України, а й для ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорили питання енергетичної безпеки і євроатлантичної інтеграції України, а також - економічного співробітництва між Києвом і Берліном.

Про це Шмигаль повідомив у Twitter.

"Зупинилися на питаннях енергетичної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції, економічного співробітництва та роботи Кримської платформи. Німеччина — стратегічний партнер України", - написав прем'єр.

Під час зустрічі Шмигаль також наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" є геополітичною зброєю та становить загрозу не тільки для України, а й для Євросоюзу.

"Наголосив про це на зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель. Збереження статусу України як надійного постачальника та транзитера природного газу є надзвичайно важливим. Розраховуємо на підтримку", - додав прем'єр-міністр.

#ПП2 є геополітичною зброєю та становить загрозу не тільки для 🇺🇦, а й 🇪🇺. Наголосив про це на зустрічі з канцлеркою 🇩🇪 Ангелою Меркель. Збереження статусу України як надійного постачальника та транзитера природного газу є надзвичайно важливим. Розраховуємо на підтримку 🇩🇪. pic.twitter.com/aRxAl0qs6w — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 22, 2021

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що Німеччина хоче, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше. Вона зазначила, що планується введення посади спеціального уповноваженого у справах транзиту. “Ми єдині з Америкою у тому, що газ не можна використовувати як зброю. Тому ми з американцями будемо вести ці перемовини”, – сказала канцлерка.