Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи

Німеччину на установчому саміті Кримської платформи замість міністра закордонних справ Гайко Мааса представить міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами Альтмаєр є близькою довіреною особою федеральної канцлерки Ангели Меркель і раніше займав посаду голови федеральної канцелярії.

"Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у «Кримській платформі» через події в Афганістані", – сказала посол Анка Фельдгузен.

Посол Німеччини також зазначила, що 2019 року міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Тема енергетичної безпеки в контексті "Північного потоку-2", безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту Кримської платформи", – додала вона.

Нагадаємо, саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Учора представника на Кримській платформі змінили США. Замість міністра транспорту Пітера Буттіджеджа американську делегацію очолить міністр енергетики Дженніфер Гренгольм.