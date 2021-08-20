Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов

РФ робить усе, аби якомога менше делегацій приїхали на саміт до Києва. Під тиском Росії одна з країн уже відмовилася брати участь у "Кримській платформі".

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас шалений тиск Російської Федерації... Була доповідь наших розвідок щодо цього питання. Повірте, Росія працює по всьому світу, аби перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася (від участі в саміті, - ред.). Але це одна країна, будемо сподіватися, що з рештою буде все добре", - заявив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про яку країну мова.

Також він підкреслив, що за останній час питання Криму "відходило на другий план", а тому "Кримська платформа" має стати потужним поштовхом для того, аби було розуміння, чий Крим.

Нагадаємо, що саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.