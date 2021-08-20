Президент Володимир Зеленський долучився до челенджу #здороваУкраїна30.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваУкраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявив Зеленський.
Президент пояснив, що треба:
1. Одягнути вишиванку;
2. Виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;
3. Позначити людину, якій передаєш челендж.
"Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету", - додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, напередодні 1/8 фіналу Євро-2020 Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України.