Президент Володимир Зеленський долучився до челенджу #здороваУкраїна30.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваУкраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що треба:

1. Одягнути вишиванку;

2. Виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;

3. Позначити людину, якій передаєш челендж.

"Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні 1/8 фіналу Євро-2020 Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України.