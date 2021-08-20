РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Гужви та Шарія

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та інших підсанкційних у США людей. Також санкції впровадили проти антиукраїнських медійників, зокрема засновника видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це на брифінгу за результатами РНБО повідомив секретар Олексій Данілов.

Також санкції ввели проти Алли Бондаренко, Ольги Шарій та Анатолія Шарія. Щодо Гужви – накладено санкції і на пов'язані з ним медійні юридичні особи.

Крім того, наклали санкції на російські сайти та персонально на бойовика Пушиліна, який реєструє свої медіа на тимчасово окупованій території.

РНБО також вжила санкції проти представників окупаційної влади в Криму.

"Це сім пунктів по цьому питанню. В даному рішенні є представники, які на окупованій території Криму – судді, які незаконно судять українців, генералітет і служби російської розвідки, ЗМІ в Криму та окупованих частинах Донбасу", – пояснив Данілов.

Ознайомитися зі списком можна буде після публікації відповідного указу президента.

"Ми цим рішення майже закриваємо кейс (американських санкцій. - Ред.), лишилися дві чи три особи. Всі медійні ресурси, які мають відношення до цих осіб, теж під санкціями", – заявив Данілов.

У пресслужбі СБУ додали, що економічні санкції накладено на 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Санкції проти Шаріїв і Гужви стосуються чотирьох компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформпростору. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок – захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході", – наголосив голова СБУ Іван Баканов.

По Криму санкції впровадили проти 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

"Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях", – додали в СБУ.

Нагадаємо, Ігор Гужва втік з України ще в 2018 році. Проти нього заведено справу за вимагання коштів за нерозміщення компромату.

Анатолій Шарій і його дружина Ольга також живуть не в Україні, але це не заважає їм реєструвати тут свою політичну партію та медіаресурс.

Деркач в липні уникнув потрапляння в санкційний список РНБО, який сформувався після застосування обмежувальних заходів з боку Штатів. Також до нього тоді не потрапив і нардеп Олександр Дубінський.